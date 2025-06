Canoa slalom, Borghi e Bertoncelli sono sesta e settima nella C1 in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

Penultima giornata di gare per la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom. A La Seu d’Urgell, in Spagna, l’Italia non riesce a chiudere sul podio nella gara della canoa femminile e deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo ottenute dalla sue portacolori.

In finale Elena Borghi chiude la sua prova in 104.64 con due penalità e conquista la sesta posizione, staccata di 6.22 dalla vincitrice. Conclude alle spalle della compagna di squadra Marta Bertoncelli. L’azzurra ferma il cronometro su 104.70, incappa in due penalità e si piazza in settima posizione, a 6.28 dalla prima classificata.

Nelle batteria del mattino Elena Borghi aveva conquistato il pass per la finale in 102.23, percorso accompagnato da due penalità, con il quarto tempo assoluto a 2.94 dalla slovacca Suzana Pankova. Quinta posizione per Marta Bertoncelli che chiude il percorso netto in 102.70, a 3.41 dalla leader della generale.

Si aggiudica la vittoria Jessica Fox. L’australiana conclude la sua prova con il tempo di 98.42 e due penalità. Conquista la seconda posizione Miren Lazkano. L’atleta iberica chiude la sua performance in 102.52, subisce 4 penalità e arriva a 4.10 dalla vincitrice. La ceca Martina Satkova porta a casa il gradino più basso del podio grazie ad un percorso netto e al tempo di 102.80, a 4.37 dall’australiana.