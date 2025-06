Campionato Italiano di beach volley: Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach sbancano Caorle

La stagione tricolore del beach volley è partita e non poteva esserci cornice migliore della Peter Pan Beach Arena di Caorle per lanciare l’estate del Campionato Italiano Assoluto. Davanti a un pubblico caloroso e a tribune gremite, Chiara They e Sara Breidenbach tra le donne, e Alex Ranghieri con Manuel Alfieri tra gli uomini, hanno messo le mani sul primo trofeo della stagione, al termine di tre giornate ad alta intensità tra sabbia rovente e giocate spettacolari. Nove tappe per inseguire un sogno chiamato scudetto: il lungo viaggio è appena cominciato, ma le prime indicazioni parlano chiaro. I vincitori di Caorle si candidano già tra i protagonisti assoluti dell’estate.

Tra le donne, è stato assoluto protagonista il duo composto da Chiara They e Sara Breidenbach, che ha dominato dall’inizio alla fine senza lasciare per strada nemmeno un set. Le due atlete dell’Open Beach di Milano, guidate da coach James Martins, si sono presentate come teste di serie numero uno del seeding e hanno confermato appieno le aspettative. Nel girone preliminare, la coppia lombarda ha piegato con autorità sia Arienti/Caramaschi (21-9, 21-12) che Mattavelli/Tega (21-18, 21-16), guadagnandosi l’accesso diretto ai quarti. Da lì in avanti il percorso è stato un crescendo: Mancinelli/Sestini superate per 21-14, 21-14 nei quarti, e poi il 21-15, 21-17 su Franzoni/Zuccarelli in semifinale.

La finale, disputata sotto un sole incandescente e con grande partecipazione di pubblico, ha visto They e Breidenbach imporsi con freddezza su Giada Benazzi ed Erika Ditta, regolando le avversarie con un secco 2-0 (21-17, 21-18). Con questo successo, le due beachers mettono in bacheca la prima tappa del circuito, confermando le aspettative della vigilia. A completare il podio sono state le veterane Giulia Toti ed Eleonora Annibalini, vittoriose nella finale per il terzo posto contro Franzoni/Zuccarelli al termine di un match molto combattuto (21-19, 23-21). Il premio di MVP del torneo è andato a Chiara They.

Nel torneo maschile, il successo è andato a Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, nuova coppia formatasi a inizio stagione e subito in grado di conquistare un risultato di rilievo. Dopo il secondo posto nel Future di Battipaglia, Ranghieri/Alfieri hanno centrato il primo acuto sulla sabbia italiana, costruendo la vittoria con un percorso impeccabile. Partiti come teste di serie numero tre, Ranghieri e Alfieri hanno chiuso al primo posto la Pool C battendo Ulisse/Marzolla (21-17, 21-17) e Spadoni/Luisetto (22-24, 21-18, 15-11). Ai quarti hanno superato Bonifazi/Acerbi per 2-0 (21-15, 21-17), mentre in semifinale hanno avuto la meglio su Benzi/Andreatta in un duello di alto livello terminato 21-16, 23-21.

La finale ha opposto Ranghieri/Alfieri alla solida coppia Marchetto/Dal Molin. In un’atmosfera elettrica, la coppia friulano-abruzzese ha imposto il proprio ritmo e chiuso i conti in due set (21-16, 21-18), conquistando il primo gradino del podio e i primi 200 punti in palio per il ranking tricolore. Sul gradino più basso del podio sono saliti Davide Benzi e Tiziano Andreatta, che nella finale per il terzo posto hanno avuto la meglio su Daniele Lupo e Davide Borraccino, in un match spettacolare deciso al tie-break (23-25, 21-17, 15-12). Il premio di MVP del torneo maschile è andato a Manuel Alfieri, autore di un torneo perfetto, costante sia in fase difensiva che offensiva.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Benzi/Andreatta – Geromin/Camozzi 2-0 (21-13, 21-7)

Bonifazi/Acerbi – Alfieri/Ranghieri 0-2 (15-21, 17-21)

Marchetto/Dal Molin – Ulisse/Marzolla 2-0 (21-17, 21-8)

Lupo/Borraccino – Windisch/Manni 2-0 (21-17, 21-14)

Semifinali: Benzi/Andreatta – Alfieri/Ranghieri 0-2 (16-21, 21-23)

Marchetto/Dal Molin – Lupo/Borraccino 2-0 (21-17, 21-19)

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: They/Breidenbach – Mancinelli/Sestini 2-0 (21-14, 21-14)

Sanguigni/Balducci – Franzoni/Zuccarelli 1-2 (29-27, 17-21, 12-15)

Rottoli/Shpuza – Annibalini/Toti 1-2 (24-22, 17-21, 12-15)

Benazzi/Ditta – Gradini/Frasca 2-0 (21-13, 21-17)

Semifinali: They/Breidenbach – Franzoni/Zuccarelli 2-0 (21-15, 21-17)

Annibalini/Toti – Benazzi/Ditta 0-2 (18-21, 13-21)