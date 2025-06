Campionati italiani ciclismo femminile, Longo Borghini insegue il terzo successo consecutivo

Il fine settimana dedicato ai campionati italiani di ciclismo si conclude con le prove in linea della categoria elite. Ad aprire le danze sarà la Darfo Boario Terme-Darfo Boargio Terme di 130,5 chilometri, corsa che assegnerà il titolo di campione d’Italia femminile.

Il nutrito campo di partecipanti si fronteggia per designare il nome di colei che, nell’albo d’oro, succederà ad Elisa Longo Borghini, vincitrice della scorsa edizione davanti a Chiara Consonni e ad Eleonora Camilla Gasparrini. Quello di domani, per molte partecipanti, rappresenta l’ultimo test ufficiale prima del via del Giro d’Italia. La Corsa Rosa prenderà il via domenica 6 luglio con la cronometro Bergamo-Bergamo e si concluderà domenica 13 con l’ottava ed ultima tappa, Forlì-Imola.

Su un percorso nervoso caratterizzato da diverse ondulazioni l’asperità più dura è quella del Colle della Maddalena, posta a 37 chilometri dl traguardo. Ad operare la selezione decisiva potrebbe però essere il muro di Cornaleto, breve ma con pendenze che arrivano fino al 17%. L’ultimo passaggio sarà effettuato quando al traguardo mancheranno quattro chilometri.

Un tipo di percorso del genere sembrerebbe il terreno di caccia per Elisa Longo Borghini. I passaggi ravvicinati sulla salita di via Cornaleto potrebbero rappresentare lo scenario ideale su cui la detentrice del titolo potrebbe creare la selezione per poi piazzare la stoccata decisiva al momento giusto. Nell’elenco delle rivali più accreditate figurano la compagna di squadra Eleonora Camilla Gasparrini e Letizia Borghesi della EF Education-Cannondale. Da seguire con attenzione le prove di Vittoria Guazzini, vincitrice del titolo a cronometro, e di Elisa Balsamo della Lidl-Trek, atleta che in caso di arrivo di un gruppo ristretto di atlete potrebbe essere la favorita principale nello sprint.