Campionati Italiani ciclismo femminile 2025: il percorso ai raggi X. Il Muro di Cornaleto sarà decisivo?

Ci siamo. Questa settimana si svolgeranno i Campionati Italiani 2025 di ciclismo. Sarà una rassegna tricolore diversa rispetto alle altre edizioni, considerata la scelta di optare per due location diverse per la prova maschile e la prova femminile. Se gli uomini correranno in Friuli, precisamente sull’asse Trieste-Gorizia, le donne disputeranno la loro prova in quel di Boaro Terme, nel cuore della Val Camonica. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della gara, pianificata per sabato 28 giugno.

ITALIANI CICLISMO FEMMINILE: PERCORSO A RAGGI X

Il tracciato presenta una lunghezza di 130.km con partenza, come accennato poc’anzi, da Darfo Boario Terme. In prima battute, le corridore affronteranno per sei volte un circuito di 12 km, avviandosi dalla zona sud della cittadina per raggiungere poi Artogne, affrontando così in tutti i giri la salita di Gianico e, al quinto ed al sesto, anche lo strappo della Panoramica.

Più lungo invece il settimo giro (33 km), dove le protagoniste si dirigeranno verso nord attraversando diversi Paesi della Val Camonica fino ad approdare a Breno; da qui dunque si tornerà indietro verso Darfo Boario Terme. Diversi i punti focali di questa parte di segmento: dallo strappo di Orcava alla salita di Bienno senza dimenticare il Muro di Cornaleto, salita affrontata anche gli ultimi brevi due giri che precederanno l’arrivo.