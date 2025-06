Campionati Italiani ciclismo 2025 oggi: orario cronometro, percorso, favoriti, tv

Settimana di campionati nazionali per il ciclismo su strada. Oggi si assegna il Tricolore per le prove contro il tempo: in scena infatti i Campionati Italiani a cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Poco da dire sul percorso di questa cronometro: 28 chilometri completamente pianeggianti, per specialisti puri. Vincerà un cronoman vero e proprio.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025

Morsano al Tagliamento – San Vito al Tagliamento (28 km)

Primo corridore a partire ore 11.30

Arrivo ultimo corridore ore 12.45 circa

COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Non è prevista una diretta televisiva o streaming per l’evento.

FAVORITI

Tutti contro Filippo Ganna, che è campione in carica da tre edizioni consecutive (cinque le vittorie in totale). A sfidare il fuoriclasse della Ineos Grenadiers ci saranno il campione d’Europa Edoardo Affini, Mattia Cattaneo ed il recente vincitore del Giro del Belgio Filippo Baroncini.