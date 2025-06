Campionati Italiani ciclismo 2025: il percorso ai raggi X. Decisivo il San Floriano del Collio

È tempo di campionati nazionali. Domenica 29 giugno appuntamento con la sfida tricolore: in scena la prova in linea degli uomini élite per i Campionati italiani di ciclismo su strada. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso.

PERCORSO

228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste ed arrivo in quel di Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, poi si entra nel circuito finale da percorrere tre volte, che prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia. Tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma scaglionata in due tratti. Ultimo scollinamento a 8 chilometri al traguardo, occhio anche alla discesa tecnica.