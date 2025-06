Campionati Italiani ciclismo 2025: domenica si assegna il Tricolore. Filippo Ganna tenta la doppietta

Domenica in Friuli Venezia Giulia si assegnerà il Tricolore. In scena l’edizione numero 123 della prova in linea al maschile élite per i Campionati italiani di ciclismo su strada. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso e favoriti.

PERCORSO

228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste ed arrivo in quel di Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, poi si entra nel circuito finale da percorrere tre volte, che prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia. Tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma scaglionata in due tratti. Ultimo scollinamento a 8 chilometri al traguardo, occhio anche alla discesa tecnica.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tra i più attesi sicuramente Filippo Ganna. Ormai si è scoperto uomo da classiche e può giocarsi le proprie carte su questo circuito, per poi volare al Tour de France magari con la doppia maglia tricolore. A sfidare il piemontese ovviamente il campione uscente Alberto Bettiol e le altre punte della XDS Astana: dal veterano Diego Ulissi all’altro ex vincitore Simone Velasco. Nomi da seguire anche quelli di Filippo Baroncini, Marco Frigo, Giulio Pellizzari ed Edoardo Zambanini.