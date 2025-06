La favola di Filippo Conca: vince i Campionati Italiani di ciclismo con la Continental Swatt Club!

Una giornata da protagonisti, una squadra in missione per un risultato clamoroso. A vincere la prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo è infatti una formazione Continental, lo Swatt Club, grazie al colpaccio timbrato a Gorizia da Filippo Conca. L’atleta classe 1998 vestirà per un anno una meritatissima maglia tricolore.

Pronti, via e cinque uomini hanno preso l’iniziativa: Manlio Moro (Movistar Team), Samuele Zoccarato (Polti Visit Malta), Alessandro Iacchi (Solution Tech Vini Fantini), Lorenzo Ginestra (Team Swatt Club) e Francesco Carollo (Team Swatt Club). Sono stati loro a formare la fuga di giornata, tenuta sotto controllo dal plotone.

La corsa si è infiammata in vista dell’ultima tornata del circuito: scatti e controscatti tra i favoriti per il titolo e gruppo completamente distrutto (con Filippo Ganna tra i primi a perdere contatto). Nel frattempo i primi a raggiungere gli ultimi due componenti della fuga della prima ora (Zoccarato e Ginestra) sono stati Giovanni Bortoluzzi (General Store – Essegibi – F.Lli Curia) e Nicolò Buratti (Bahrain Victorious).

Successivamente si è andato a formare un drappello di una decina di uomini con a rientrare anche Davide Formolo (Movistar Team), Alessandro Covi (UAE Team Emirates -XRG), Giovanni Aleotti (Red Bull-BORA-hansgrohe), Thomas Pesenti (Soudal Quick-Step), Luca Cretti (MBH Bank Ballan CSB), Filippo Conca e Mattia Gaffuri (ASD Swatt Club).

Sull’ultima ascesa caduta clamorosa per Formolo che è andato a distruggere il gruppo davanti. Cinque corridori sono rimasti davanti in fondo alla discesa di San Floriano: Gaffuri, Conca, Aleotti, Covi e Pesenti. Volata ristretta tra loro che ha visto Conca trionfare clamorosamente davanti ad un sorpreso Covi, terzo Aleotti. Nulla da fare per un rimontante Jonathan Milan.