Campionati italiani ciclismo 2025: Alessandro Borgo campione under 23 con un’azione sul finale

Ultimo anno in categoria che potrà godersi con un bellissimo tricolore sulle spalle. Alessandro Borgo è il nuovo campione nazionale under 23: trionfo per l’atleta della Bahrain Victorious Development Team nella prova in linea a Darfo Boario Terme.

Centrata l’azione giusta, il classe 2005 che l’anno prossimo passerà professionista proprio con la compagine asiatica, è riuscito ad anticipare i rivali all’ultimo chilometro andando a festeggiare a braccia alzate per distacco.

In seconda posizione ha chiuso Dario Igor Belletta (Solme – Olmo), mentre terzo ha terminato Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz).