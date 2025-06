Cambia il tabellone a Wimbledon: forfait di una mina vagante, era dalla parte di Alcaraz

Le condizioni fisiche di Hubert Hurkacz non sono delle migliori e il polacco ha deciso di cancellarsi da Wimbledon, non partecipando così al terzo Slam della stagione che scatterà lunedì 30 giugno sull’erba londinese. Il semifinalista dell’edizione 2021 (quando venne sconfitto da Matteo Berrettini), nonché grande specialista di questa superficie, aveva rinunciato al torneo ATP 500 di Halle dopo non aver disputato l’ottavo di finale a ‘s-Hertogenbosch.

Nei Paesi Bassi aveva regolato lo spagnolo Roberto Bautista Agut in due set lo scorso 11 giugno, poi un problema fisico gli ha suggerito di non giocare contro l’estone Lajal sperando di recuperare in vista dell’evento più importante, ma non è riuscito nella corsa contro il tempo e sarà così obbligato a osservare i Championships da casa. Il numero 39 del mondo si ferma e subentra così il serbo Dusan Lajovic, numero 118 del ranking ATP che giocherà nel tabellone principale da lucky loser.

Il balcanico affronterà il britannico Billy Harris al primo turno, in palio la sfida contro il vincente del confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e il portoghese Nuno Borges. Chi riuscirà a spuntarla avrà un terzo turno contro chi uscirà vittorioso dallo spicchio che prevede Mochizuki-Zeppieri e McDonald-Khachanov. Le teste di serie più alte che beneficiano del forfait di una mina vagante come Hurkacz sono il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che lo avrebbero potuto incrociare tra ottavi e semifinale.