Calendario World Tour 2026: svelate le date e le corse della prossima stagione

L’Unione Ciclista Internazionale ha diffuso il calendario World Tour per il 2026, annunciando le date delle varie corse che fanno parte della massima divisione. L’UCI ha confermato il programma dell’annata agonistica in corso di svolgimento: 36 corse in 171 giorni di gara, non ci saranno novità per quanto riguarda gli eventi e la loro collocazione.

Si partirà a fine gennaio con i consueti appuntamenti in Australia (Tour Down Under e Cadel Evans Great Ocean Road Road), poi a febbraio l’UAE Tour e la Omloop Nieuwsblad. A marzo ci sarà da divertirsi con Strade Bianche, Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico (le ultime due sempre in contemporanea). Le prime Classiche Monumento: Milano-Sanremo il 21 marzo, Giro delle Fiandre il 5 aprile, Parigi-Roubaix il 12 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 26 aprile.

Il Giro d’Italia andrà in scena dal 9 al 31 maggio, il Tour de France si correrà dal 4 al 26 luglio, la Vuelta di Spagna è in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Chiusura con il Giro di Lombardia (10 ottobre per l’ultima Monumento) e Tour of Guangxi (13-18 ottobre in Cina). Di seguito il calendario completo del World Tour 2026.

CALENDARIO WORLD TOUR 2026

Gennaio (date da definire): Santos Tour Down Under (Australia)

Gennaio (date da definire): Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

16-22 febbraio: UAE Tour (Emirati Arabi Uniti)

28 febbraio: Omloop Nieuwsblad (Belgio)

7 marzo: Strade Bianche (Italia)

8-15 marzo: Parigi-Nizza (Francia)

9-15 marzo: Tirreno-Adriatico (Italia)

21 marzo: Milano-Sanremo (Italia)

23-29 marzo: Volta a Catalunya (Spagna)

25 marzo: The Great Sprint Classic (Belgio)

27 marzo: E3 Saxo Classic (Belgio)

29 marzo: Gent-Wevelgem (Belgio)

1° aprile: Dwars door Vlaanderen – À travers la Flandre (Belgio)

5 aprile: Giro delle Fiandre (Belgio)

6-11 aprile: Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

12 aprile: Parigi-Roubaix (Francia)

19 aprile: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

22 aprile: Freccia Vallonee (Belgio)

26 aprile: Liègi-Bastogne-Liègi (Belgio)

28 aprile-3 maggio: Tour de Romandie (Svizzera)

1 maggio: Eschborn-Francoforte (Germania)

9-31 maggio: Giro d’Italia (Italia)

7-14 giugno: Giro del Delfinato (Francia)

14-21 giugno: Tour de Suisse (Svizzera)

21 gugno: Copenhagen Sprint (Danimarca)

4-26 luglio: Tour de France (Francia)

1° agosto: San Sebastián (Spagna)

3-9 agosto: Giro di Polonia (Polonia)

16 agosto: ADAC Cyclassics (Germania)

19-23 agosto: Renewi Tour (Belgio)

22 agosto-13 settembre: Vuelta a España (Spagna)

30 agosto: Bretagne Classic – Ouest-Francia (Francia)

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

10 ottobre: Giro di Lombardia (Italia)

13-18 ottobre: Tour of Guangxi (Cina)