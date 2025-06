Calendario NBA Finals 2025, Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: orari, programma, tv, streaming

Tra poco si comincia: un’altra edizione delle NBA Finals sta per andare in scena, e questa volta sarà uno schema che la storia non ha mai vissuto a catturare l’attenzione degli States. Da una parte gli Oklahoma City Thunder, dall’altra gli Indiana Pacers.

Inevitabile pensare alle due grandi stelle che cercheranno di brillare da una parte e dall’altra: Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton. I Thunder hanno letteralmente dominato la regular season (68-14, miglior record), rischiando però tantissimo contro i Denver Nuggets in semifinale di Conference: è servita gara-7 prima di avere facilmente la meglio sui Minnesota Timberwolves. Da favola il percorso dei Pacers: eliminati d’autorità prima i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, poi i Cleveland Cavaliers primi in Eastern Conference e poi i New York Knicks che parevano destinati a risentire i fasti di Patrick Ewing. In stagione regolare due successi di OKC.

Le NBA Finals tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers inizieranno nella notte italiana tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport NBA (209), con passaggi su Sky Sport Uno (201), e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO NBA FINALS 2025

Gli orari e i giorni indicati sono quelli italiani

Venerdì 6 giugno

Ore 2:30 Thunder-Pacers Gara-1

Lunedì 9 giugno

Ore 2:00 Thunder-Pacers Gara-2

Giovedì 12 giugno

Ore 2:30 Pacers-Thunder Gara-3

Sabato 14 giugno

Ore 2:30 Pacers-Thunder Gara-4

Martedì 17 giugno

Ore 2:30 Thunder-Pacers Gara-5 (se necessaria)

Venerdì 20 giugno

Ore 2:30 Pacers-Thunder Gara-6 (se necessaria)

Lunedì 23 giugno

Ore 2:00 Thunder-Pacers Gara-7 (se necessaria)

PROGRAMMA NBA FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport NBA (209), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now