Calendario Europei Under21 2025: orari giornalieri, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Si terranno in Slovacchia, da mercoledì 11 a sabato 28 giugno, gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A ed affronterà, nell’ordine, la Romania mercoledì 11, la Slovacchia sabato 14, e la Spagna martedì 17. Tutti i match degli azzurrini si disputeranno alle 21.00.

Le 16 squadre qualificate agli Europei Under 21 2025 di calcio sono state divise in 4 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni girone avranno accesso ai quarti di finale, previsti sabato 21 e domenica 22. Semifinali mercoledì 25, finale sabato 28.

La diretta tv degli Europei Under 21 2025 di calcio è affidata alla Rai, che trasmetterà 13 partite, tra le quali tutte quelle dell’Italia, che verranno trasmesse su Rai 2 HD, con possibilità di spostamento su Rai 1 HD in caso di approdo degli azzurrini in finale. Diretta streaming su Rai Play, diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI U21 CALCIO 2025

Mercoledì 11 giugno 2025

Gruppo A

Slovacchia-Spagna 18:00

Italia-Romania 21:00

Gruppo C

Portogallo-Francia 21:00

Polonia-Georgia 21:00

Giovedì 12 giugno 2025

Gruppo D

Ucraina-Danimarca 18:00

Finlandia-Paesi Bassi 21:00

Gruppo B

Cechia-Inghilterra 21:00

Germania-Slovenia21:00

Sabato 14 giugno 2025

Gruppo A

Spagna-Romania 18:00

Slovacchia-Italia 21:00

Gruppo C

Portogallo-Polonia 21:00

Francia-Georgia 21:00

Domenica 15 giugno 2025

Gruppo B

Inghilterra-Slovenia 18:00

Cechia-Germania 21:00

Gruppo D

Finlandia-Ucraina 18:00

Paesi Bassi-Danimarca 21:00

Martedì 17 giugno 2025

Gruppo C

Georgia-Portogallo 18:00

Francia-Polonia 18:00

Gruppo A

Romania-Slovacchia 21:00

Spagna-Italia 21:00

Mercoledì 18 giugno 2025

Gruppo D

Danimarca-Finlandia 18:00

Paesi Bassi-Ucraina 18:00

Gruppo B

Slovenia-Cechia 21:00

Inghilterra-Germania 21:00

Sabato 21 giugno 2025

Quarti di finale

1° C-2° D 18:00

1° A-2° B 21:00

Domenica 22 giugno 2025

Quarti di finale

1° B-2° A 18:00

1° D-2° C 21:00

Mercoledì 25 giugno 2025

Semifinali

vinc. 1C-2D – vinc. 1A-2B 18:00

vinc. 1B-2A – vinc. 1D-2C 21:00

Sabato 28 giugno 2025

Finale

vinc. 1C-2D/1A-2B – vinc. 1B-2A/1D-2C 21:00

PROGRAMMA EUROPEI U21 CALCIO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.