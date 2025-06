Calendario Europei scherma 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Sta per arrivare l’appuntamento con gli Europei di scherma 2025: la prima grande manifestazione internazionale dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si disputerà in Italia, a Genova, da sabato 14 a giovedì 19 giugno.

I convocati dell’Italia sono, nel fioretto femminile, Martina Batini (solo prova individuale), Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi (solo prova a squadre), nel fioretto maschile, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, nella sciabola femminile, Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale, nella sciabola maschile Dario Cavaliere (solo prova individuale), Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri (solo prova a squadre), Pietro Torre, nella spada femminile Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalckzyk (solo prova individuale), Lucrezia Paulis (solo prova a squadre), Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, nella spada maschile, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo (solo prova individuale), Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli.

Diretta tv della manifestazione in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire), diretta streaming in abbonamento su Sky GO, NOW, e gratuita su YouTube Federazione Internazionale Scherma, diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025

Sabato 14 giugno

09.00 Fioretto femminile individuale e Sciabola maschile individuale

18.15 Fasi finali

Domenica 15 giugno

09.00 Sciabola femminile individuale e Spada maschile individuale

18.00 Fasi finali

Lunedì 16 giugno

09.00 Fioretto maschile individuale e Spada femminile individuale

18.00 Fasi finali

Martedì 17 giugno

09.00 Fioretto femminile a squadre e Sciabola maschile a squadre

15.30 Fasi finali

Mercoledì 18 giugno

09.00 Spada maschile a squadre e Sciabola femminile a squadre

15.30 Fasi finali

Giovedì 19 giugno

09.00 Spada femminile a squadre e Fioretto maschile a squadre

15.30 Fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: Sky GO, NOW, YouTube Federazione Internazionale Scherma.

Diretta Live testuale: OA Sport.