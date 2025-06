Calendario Europei ginnastica ritmica 2025: orari, programma, tv, streaming

Gli Europei 2025 di ginnastica ritmica andranno in scena a Tallin (Estonia) da mercoledì 4 giugno a domenica 8 giugno: la rassegna continentale si disputa sul finire della primavera, posticipata di qualche settimana rispetto alla sua più tradizionale collocazione. Si preannuncia grande spettacolo in terra baltica, pronta a ospitare il primo grande evento internazionale di questa annata post-olimpica dopo che negli ultimi mesi c’è stato spazio soltanto per alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo.

Si incomincerà con le prove riservate ai gruppi juniores, si passerà poi alle qualificazioni delle individualiste seniores. Sabato ci sarà spazio per i due concorsi generali individuali (uniche prove presenti anche alle Olimpiadi), mentre domenica andranno in scena le varie finali di specialità. L’Italia si presenterà all’appuntamento per sognare in grande con Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle: le individualiste di punta e la nuova Nazionale punteranno alle medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport, Gym Tv Online (palinsesti dettagliati da definire); in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tallin sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA

Mercoledì 4 giugno

11.00-12.50 Qualificazioni gruppi juniores: prima suddivisione

12.50-14.30 Qualificazioni gruppi juniores: seconda suddivisione (con ITALIA)

17.55-19.20 Finali di specialità juniores

Giovedì 5 giugno

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla: prima suddivisione

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla: seconda suddivisione

14.45-16.45 Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla: terza suddivisione (con ITALIA)

17.00-19.00 Qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla: quarta suddivisione

Venerdì 6 giugno

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro: prima suddivisione (con ITALIA)

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro: seconda suddivisione

14.45-16.45 Qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro: terza suddivisione

17.00-19.00 Qualificazioni individualiste seniores, clavette e nastro: quarta suddivisione

Sabato 7 giugno

08.30-11.15 Concorso generale individuale, finale: secondo gruppo di merito

11.20-15.15 Concorso generale individuale, finale: primo gruppo di merito

16.00-17.55 Concorso generale per gruppi, finale: prima suddivisione (con ITALIA)

18.15-19.55 Concorso generale per gruppi, finale: seconda suddivisione

Domenica 8 giugno

11.10-13.25 Finali di specialità individualiste

15.25-16.55 Finali di specialità per gruppi

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport, Gym Tv Online (palinsesti dettagliati da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport per tutti gli Europei.