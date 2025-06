Calendario Europei calcio femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, streaming, accoppiamenti dai gironi alla finale

Dal 2 al 27 luglio gli Europei di calcio femminili terranno banco. In Svizzera 16 squadre si contenderanno la corona continentale e si prospetta un torneo aperto a qualsiasi risultato, visto il livello crescente di questa pratica in vari contesti. Inghilterra, Francia, Spagna e Germania sono le squadre, sulla carta, favorite per la conquista del titolo, ma tanto dipenderà anche dalla condizione fisica.

Ci sarà anche l’Italia che vorrà farsi valere. La formazione allenata da Andrea Soncin è parte del Gruppo B, con le campionesse del mondo in carica della Spagna, il Portogallo e il Belgio. Giova ricordare che le prime di due dei quattro raggruppamenti approderanno ai quarti di finale.

La qualificazione alla fase a eliminazione diretta è il traguardo minimo per la compagine tricolore che, se possibile, aspira ad andare più avanti possibile nella competizione. La crescita di gioco e convinzione che c’è stata nell’ultimo biennio invita all’ottimismo, ma bisognerà vedere anche come le ragazze tricolori sapranno approcciare a una manifestazione dal coefficiente di difficoltà elevato.

Gli Europei di calcio femminili, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio, saranno trasmessi in tv sui canali della Rai (Rai 2 HD e RaiSport HD); in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match della Nazionale italiana.

GIRONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Gruppo A

Svizzera (Paese ospitante)

Norvegia

Islanda

Finlandia

Gruppo B

Spagna (campione del mondo in carica)

Portogallo

Belgio

Italia

Gruppo C

Germania

Polonia

Danimarca

Svezia

Gruppo D

Francia

Inghilterra (campione europeo in carica)

Paesi Bassi

Galles

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Fase a gironi

Giornata 1

Mercoledì 2 luglio

Islanda vs Finlandia – ore 18:00 (Thun)

Svizzera vs Norvegia – ore 21:00 (Basilea)

Giovedì 3 luglio

Belgio vs Italia – ore 18:00 (Sion)

Spagna vs Portogallo – ore 21:00 (Berna)

Venerdì 4 luglio

Danimarca vs Svezia – ore 18:00 (Ginevra)

Germania vs Polonia – ore 21:00 (San Gallo)

Sabato 5 luglio

Galles vs Paesi Bassi – ore 18:00 (Lucerna)

Francia vs Inghilterra – ore 21:00 (Zurigo)

Giornata 2

Domenica 6 luglio

Norvegia vs Finlandia – ore 18:00 (Sion)

Svizzera vs Islanda – ore 21:00 (Berna)

Lunedì 7 luglio

Spagna vs Belgio – ore 18:00 (Thun)

Portogallo vs Italia – ore 21:00 (Ginevra)

Martedì 8 luglio

Germania vs Danimarca – ore 18:00 (Basilea)

Polonia vs Svezia – ore 21:00 (Lucerna)

Mercoledì 9 luglio

Inghilterra vs Paesi Bassi – ore 18:00 (Zurigo)

Francia vs Galles – ore 21:00 (San Gallo)

Giornata 3

Giovedì 10 luglio

Finlandia vs Svizzera – ore 21:00 (Ginevra)

Norvegia vs Islanda – ore 21:00 (Thun)

Venerdì 11 luglio

Italia vs Spagna – ore 21:00 (Berna)

Portogallo vs Belgio – ore 21:00 (Sion)

Sabato 12 luglio

Svezia vs Germania – ore 21:00 (Zurigo)

Polonia vs Danimarca – ore 21:00 (Lucerna)

Domenica 13 luglio

Paesi Bassi vs Francia – ore 21:00 (Basilea)

Inghilterra vs Galles – ore 21:00 (San Gallo)

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 16 luglio – Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B (Ginevra, ore 21:00)

Giovedì 17 luglio – Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D (Zurigo, ore 21:00)

Venerdì 18 luglio – Vincente Gruppo B vs Seconda Gruppo A (Berna, ore 21:00)

Sabato 19 luglio – Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C (Basilea, ore 21:00)

Semifinali

Martedì 22 luglio – Vincente QF3 vs Vincente QF4 (Ginevra o Zurigo, ore 21:00)

Mercoledì 23 luglio – Vincente QF1 vs Vincente QF2 (Ginevra o Zurigo, ore 21:00)

Finale

Domenica 27 luglio, ore 18:00, a St. Jakob-Park di Basilea

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: canali Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport (partite dell’Italia)