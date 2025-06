Calendario Europei basket femminile 2025: orari giornalieri, tv, programma dai gironi alla finale

Settimana di grande importanza, quella che arriva per il basket azzurro: sono prossimi a partire gli Europei femminili, suddivisi tra quattro città. L’Italia ospita uno dei gironi, al PalaDozza di Bologna: gli altri si disputano a Brno (Cechia), Amburgo (Germania) e al Pireo (Grecia), sede anche della fase finale.

Leggero, ma significativo, cambio di format: non si gioca più il barrage tra seconde e terze a gironi incrociati A-B e C-D, ma si va direttamente per i quarti di finale. Ciò significa, banalmente, che dai quattro gironi passano solo le prime due. Un fattore che sarà importante in gironi come il nostro, in cui di scontato c’è poco, o quello della Francia (leggere alla voce Grecia e Turchia). E attenzione anche al girone tedesco, dove molto può accadere. Difende il titolo il Belgio, che si ripresenta con la voglia di concedere il bis.

Gli Europei femminili partiranno mercoledì 18 giugno con gli incontri dei gironi A e B; la finale si giocherà domenica 29 giugno alle 19:30. Le prime 5 (6 se c’è la Germania, 7 se c’è anche la Cechia) andranno a giocare le qualificazioni ai Mondiali. Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta tv su Sky Sport (selezione di partite) e su RaiSport (partite dell’Italia più la finale), nonché in diretta streaming, secondo lo stesso schema, su SkyGo, Now e RaiPlay; DAZN irradierà tutti gli incontri. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025

Mercoledì 18 giugno

Pireo (Grecia) – Girone A

Ore 16:30 Turchia-Francia

Ore 19:30 Grecia-Svizzera

Bologna (Italia) – Girone B

Ore 17:30 Slovenia-Lituania

Ore 21:00 Italia-Serbia

Giovedì 19 giugno

Pireo (Grecia) – Girone A

Ore 16:30 Svizzera-Turchia

Ore 19:30 Grecia-Francia

Bologna (Italia) – Girone B

Ore 17:30 Lituania-Serbia

Ore 21:00 Italia-Slovenia

Brno (Cechia) – Girone C

Ore 17:30 Cechia-Montenegro

Ore 20:15 Belgio-Portogallo

Amburgo (Germania) – Girone D

Ore 17:15 Gran Bretagna-Spagna

Ore 20:00 Germania-Svezia

Venerdì 20 giugno

Brno (Cechia) – Girone C

Ore 17:30 Cechia-Portogallo

Ore 20:15 Montenegro-Belgio

Amburgo (Germania) – Girone D

Ore 17:15 Svezia-Gran Bretagna

Ore 20:00 Germania-Spagna

Sabato 21 giugno

Pireo (Grecia) – Girone A

Ore 16:30 Francia-Svizzera

Ore 19:30 Grecia-Turchia

Bologna (Italia) – Girone B

Ore 17:30 Slovenia-Serbia

Ore 21:00 Italia-Lituania

Domenica 22 giugno

Brno (Cechia) – Girone C

Ore 17:30 Cechia-Belgio

Ore 20:15 Montenegro-Portogallo

Amburgo (Germania)

Ore 15:15 Svezia-Spagna

Ore 18:00 Germania-Gran Bretagna

Lunedì 23 giugno

Giorno di riposo e trasferimento (per chi deve) al Pireo

Martedì 20 giugno

Quarti di finale

Ore 16:30 A1-B2 oppure B1-A2 (Partita 25)

Ore 19:30 A1-B2 oppure B1-A2 (Partita 26)

Mercoledì 21 giugno

Quarti di finale

Ore 16:30 C1-D2 oppure D1-C2 (Partita 27)

Ore 19:30 C1-D2 oppure D1-C2 (Partita 28)

Giovedì 22 giugno

Giorno di riposo

Venerdì 23 giugno

Semifinali 5°-8° posto

Ore 10:45 o 13:30 Perdenti Partita 25-Partita 28

Ore 10:45 o 13:30 Perdenti Partita 25-Partita 28

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16:30 o 19:30 Vincenti Partita 25-Partita 28

Ore 19:30 o 19:30 Vincenti Partita 26-Partita 27

Sabato 24 giugno

Giorno di riposo

Domenica 25 giugno

Ore 10:45 Finale 7° posto

Ore 13:30 Finale 5° posto

Ore 16:30 Finale 3° posto

Ore 19:30 Finale 1° posto

PROGRAMMA EUROPEI BASKET FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Italia, partite scelte, finale), RaiSport (Italia, finale)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv (Italia, partite scelte, finale), RaiPlay (Italia, finale), DAZN (tutte le partite)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)