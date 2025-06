Calendario Europei a squadre atletica 2025 (ex Coppa Europa): orari, programma, tv, streaming

Gli Europei a squadre 2025 di atletica andranno in scena a Madrid (Spagna) da giovedì 26 giugno a domenica 29 giugno. Non giriamoci troppo intorno: si tratta della cara, vecchia, mitica Coppa Europa, che ha semplicemente cambiato il nome e si è un po’ rifatta il look negli ultimi quindici anni. Si preannunciano quattro giorni di grande spettacolo, dove ogni individualità sarà messa al servizio della propria Nazionale: ogni atleta avrà l’obiettivo di portare a casa il maggior numero di punti possibili per il proprio Paese.

L’Italia si presenterà all’appuntamento dopo aver alzato al cielo il trofeo un paio di stagioni fa: Gianmarco Tamberi mise le mani su quella Coppa sognata da decenni e che sembrava irraggiungibile, ora è arrivato il momento di rimetterla in palio e provare a riconquistarla. Il Bel Paese avrà a disposizione diversi big tra cui Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Yeman Crippa, Lorenzo Simonelli, Zaynab Dosso, Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre 2025 (ex Coppa Europa di atletica). L’intero evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (sabato fino alle ore 20.45); in diretta streaming su Rai Play (sabato su Rai Play Sport 1 dopo le ore 20.45); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE 2025 (EX COPPA EUROPA)

Giovedì 26 giugno

16.00 Salto con l’asta femminile

18.20 Salto con l’asta maschile

Venerdì 27 giugno

18.20 Lancio del martello maschile

18.41 Getto del peso femminile

19.10 400 metri femminile

19.30 400 metri maschile

20.00 5000 metri femminile

20.22 Salto triplo maschile

20.30 800 metri maschile

20.37 Lancio del disco femminile

20.55 3000 siepi maschile

21.18 100 metri femminile

21.35 100 metri maschile

Sabato 28 giugno

18.00 Salto in lungo maschile

18.17 Lancio del martello femminile

19.22 110 ostacoli

19.49 Salto in alto maschile

19.53 100 ostacoli

20.15 800 metri femminile

20.22 Salto triplo femminile

20.37 Lancio del disco maschile

20.41 400 ostacoli maschile

20.59 400 ostacoli femminile

21.20 4×100 maschile

21.38 4×100 femminile

Domenica 29 giugno

18.00 Getto del peso maschile

18.00 Tiro del giavellotto femminile

19.00 200 metri femminile

19.20 200 metri maschile

19.40 Salto in alto femminile

19.50 1500 metri femminile

19.59 Salto in lungo femminile

20.13 1500 metri maschile

20.22 Tiro del giavellotto maschile

20.40 3000 siepi femminile

21.10 5000 metri maschile

21.46 4×400 mista

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro. Integrale per tutte le giornate, tranne sabato dove si fermerà alle ore 20.45.

Diretta streaming: Rai Play, gratis. Rai Play Sport 1 integrale per la giornata di sabato (dunque anche dopo l’interruzione su RaiSportHD).

Diretta Live testuale: OA Sport.