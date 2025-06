Calendario Campionati Italiani Ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming. Località diverse per uomini e donne!

Ritorna l’appuntamento estivo dei campionati italiani di ciclismo 2025. Tra il 25 ed il 29 giugno verranno disputate le gare che assegneranno i nuovi titoli a cronometro e nelle prove in linea. Quest’anno le gare maschili e femminili élite verranno disputate in località diverse; per le donne si è scelto il comune di Darfo Boario Terme mentre la prova maschile partirà a Trieste e terminerà a Gorizia. Andiamo a scoprire l’intero programma dei campionati italiani 2025.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025

Mercoledì 25 giugno e Giovedì 26 giugno

CRONOMETRO INDIVIDUALE CAT. ALLIEVI M/F, JUNIOR M/F, UNDER 23 M/F – Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento

Giovedì 26 giugno

CRONOMETRO INDIVIDUALE Campionato Italiano professionisti M/F – Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento (28km)

Sabato 28 giugno

STRADA DONNE ELITE/U23 – Darfo Boario Terme (130,4km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 16.30

Domenica 29 giugno

STRADA UOMINI U23 – Darfo Boario Terme (175,6km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 15.30

Domenica 29 giugno

STRADA UOMINI ELITE – Triste-Gorizia (228,8km)

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE I CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Sabato 28 giugno Prova in linea Donne Elite

Diretta tv: Rai 2 dalle 15.15 alle 16.45

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

Domenica 29 giugno Prova in linea Uomini Elite

Diretta tv: Rai 2 dalle 14.50 alle 17.00

Diretta streaming: Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport