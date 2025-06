Calcio, Under 21: i convocati per l’amichevole con la Slovacchia

La prima dell’era Gigi Di Biagio alla guida della Nazionale Under 21 si apre con un’amichevole il 14 agosto contro i pari età della Slovacchia: per gli azzurrini sarà la prima uscita dopo l’argento alla fase finale degli Europei di categoria centrato a giugno in Israele.

Sarà in ogni caso un gruppo completamente rivoluzionato con pochi superstiti tra i quali spiccano Bardi, Bianchetti e Viviani.

Sono 24 i convocati per la sfida in programma a Senec alle ore 18: ecco l’elenco completo.

Portieri: Bardi (Livorno), Leali (Spezia), Pigliacelli (Delfino Pescara);

Difensori: Antei (Sassuolo), Bianchetti (Verona), Biraghi (Cittadella), Di Lorenzo (Reggina), Frascatore (Delfino Pescara), Masi (Ternana), Piccini (Livorno), Sabelli (Bari);

Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Watford), Benassi (Livorno), Crisetig (Crotone), Fossati (Bari), Viviani (Delfino Pescara);

Attaccanti: Belotti (Albinoleffe), Comi (Novara), Fedato (Bari), Improta (Chievo Verona), Longo (Inter), Piscitella (Delfino Pescara), Politano (Delfino Pescara).