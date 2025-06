Calcio, Ufficiale: Prandelli ct fino al 2016!

Adesso è ufficiale: Cesare Prandelli guiderà la nazionale italiana fino al 2016. La firma sul contratto in scadenza a luglio 2014 ci sarà la prossima settimana, visto che da oggi il presidente federale Abete si trova in Kazakhistan per il congresso ed esecutivo Uefa.

Nei giorni scorsi l’incontro decisivo tra le parti, al quale hanno partecipato anche il vice presidente Albertini ed il dg Valentini; il rinnovo sarà biennale per due motivi: in primis perchè garantirà il lavoro del ct fino ad Euro 2016 in Francia prescindendo dal risultato che si otterrà ai prossimi Mondiali in Brasile.

Altro aspetto da non sottovalutare è la scadenza del mandato di Abete, che terminerà proprio il 2016. “In questo momento provo una grande soddisfazione – ha affermato Prandelli all’Ansa che ha riportato la notizia – sono orgoglioso del fatto che la Federcalcio mi abbia proposto un rinnovo biennale, a prescindere dal risultato del Mondiale e per questo io ho dato piena disponibilità”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com