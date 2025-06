Calcio, Spagna sconfitta dal Portogallo nella finale della Nations League 2025: lusitani vittoriosi ai rigori!

Partita molto lottata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera tra Portogallo e Spagna, finale dell’edizione 2025 della Nations League di calcio. I lusitani si sono imposti ai calci di rigore, col punteggio complessivo di 5-3, dopo che i tempi regolamenti e i supplementari si erano conclusi sul 2-2.

Primo tempo scoppiettante con le Furie Rosse a fare gioco, mentre i portoghesi ad agire essenzialmente di rimessa. A portarsi in vantaggio sono stati gli spagnoli al 21′ con un gol siglato da Martin Zubimendi. Cinque minuti dopo il Portogallo ha impattato grazie alla marcatura di Nuno Mendes.

La Spagna si è riportata nuovamente in vantaggio con Mikel Oyarzabal al 45′, ma l’inossidabile Cristiano Ronaldo al 61′ ha ristabilito la parità (2-2). Grande agonismo in campo e qualità, con entrambi i portieri chiamati in causa per sventare minacce molto pericolose per la propria porta.

Entrambe le formazioni hanno cercato di superarsi, ma è spettato alla lotteria dei calci di rigore decidere quale squadra fosse meritevole del titolo. Portoghesi perfetti dagli undici metri, viste le segnature di Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Mendes e Neves. Per la Spagna, l’errore di Alvaro Morata è stato letale.