Calcio, Serie A 2025-2026: svelato il calendario. Inter e Milan iniziano in casa, derby della Mole all’ultima giornata

Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il calendario della Serie A 2025-2026 di calcio: torneo ancora una volta asimmetrico, cioè ordine differente delle giornate tra il girone d’andata e quello di ritorno. Il detentore del titolo è il Napoli.

Nella prima giornata (24 agosto) i campioni in carica esordiranno in casa del Sassuolo, mentre la curiosità sta nel fatto che giocheranno in casa sia Inter che Milan. Il primo big match arriverà già alla terza giornata, quando si affronteranno Juventus ed Inter.

I bianconeri, inoltre, ospiteranno l’Atalanta alla quinta giornata, mentre il duello tra le ultime pretendenti allo Scudetto, Napoli ed Inter, si affronteranno all’ottava giornata. Derby di Roma alla quarta ed alla penultima giornata, stracittadina di Torino all’11° ed all’ultimo turno, derby della Madonnina alla 12ma ed alla 28ma giornata.

CALENDARIO SERIE A 2025-2026

Prima giornata – 24 agosto 2025

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Seconda giornata – 31 agosto 2025

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

Big match

Juventus-Inter – 3ª giornata

Juventus-Atalanta – 5ª giornata

Napoli-Inter – 8ª giornata

Napoli-Atalanta – 12ª giornata

Napoli-Juventus – 14ª giornata

Atalanta-Inter – 17ª giornata

Inter-Napoli – 20ª giornata

Juventus-Napoli – 22ª giornata

Inter-Juventus – 25ª giornata

Atalanta-Napoli – 26ª giornata

Inter-Atalanta – 29ª giornata

Atalanta-Juventus – 32ª giornata

Le stracittadine

Lazio-Roma – 4ª giornata

Juventus-Torino – 11ª giornata

Inter-Milan – 12ª giornata

Milan-Inter – 28ª giornata

Roma-Lazio – 37ª giornata

Torino-Juventus – 38ª giornata