Calcio, l’U21 ripartirà da un girone di ferro verso gli Europei 2027. La qualificazione olimpica sembra una chimera

Non si prevede un percorso facile per la Nazionale italiana U21 di calcio. Dopo l’amara uscita di scena di ieri nei quarti di finale degli Europei 2025 di categoria (3-2 contro la Germania), gli azzurrini dovranno ricaricare presto le batterie per affrontare un nuovo biennio estremamente importante, non solo per centrare la qualificazione alla fase finale della rassegna continentale, ma anche per essere presente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Ebbene, nel sorteggio svolto a Nyon lo scorso 6 febbraio, l’Italia è stata inserita in un girone da sei squadre, il Gruppo E, con Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. Le qualificazioni si disputeranno da settembre 2025 a ottobre 2026.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2027

▪ 5–10 giugno 2025

▪ 4–9 settembre 2025

▪ 9–14 ottobre 2025

▪ 13–18 novembre 2025

▪ 26–31 marzo 2026

▪ 24 settembre–6 ottobre 2026

Gli Europei si disputeranno in Albania e Serbia nel 2027, entrambe qualificate di diritto alla fase finale. Si giocherà in quattro stadi in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhinë) e in quattro stadi in Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zaječar), con la partita inaugurale in programma in Serbia e la finale in Albania.Un raggruppamento piuttosto impegnativo, vista la presenza in particolare della Svezia e della Polonia e considerando quali sono i criteri di qualificazione.

Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio gruppo staccheranno il biglietto direttamente per la fase finale, raggiungendo Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le rimanenti quattro qualificate alla fase finale. Pertanto la compagine tricolore dovrà conquistare il primato, onde evitare complicazioni particolari.

Centrare poi la qualificazione olimpica sarà ancora più arduo. Da regolamento, andranno ai Giochi solo le prime tre formazioni europee, avendo ridotto i posti complessivi da 16 a 12. Pertanto, le migliori tre squadre del Vecchio Continente saranno presenti in California. Un target difficile per una selezione come quella del Bel Paese che ha raggiunto l’ultima finale agli Europei di categoria nel 2013 (sconfitta 4-2 contro la Spagna) e con l’ultimo titolo conquistato nel 2004.

Complessità dettate dalla gestione in territorio italiano delle nuove leve, che per tutta una serie di motivi giocano poco e faticano a emergere. Costruire una squadra, in queste condizioni, è spesso una missione ardua.