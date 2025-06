Calcio, l’Italia U21 batte la Slovacchia con un catenaccio vecchio stampo e si qualifica con un turno d’anticipo

Missione compiuta. L’Italia vince di misura anche lo scontro diretto con la Slovacchia, resta a punteggio pieno dopo due partite nel gruppo A e si qualifica con un turno d’anticipo per i quarti di finale ai Campionati Europei Under 21 di calcio maschile. Decisivo per l’1-0 azzurro a Trnava un gol nelle battute iniziali di Cesare Casadei, oltre ad una gran parata di Sebastiano Desplanches durante il catenaccio finale per portare a casa il risultato.

Avvio perfetto per l’Italia, che sblocca il punteggio dopo soli 7 minuti con Casadei che batte Belko grazie ad un gran diagonale su assist di Gnonto. Gli ospiti gestiscono il vantaggio senza strafare, non creando grandi occasioni da gol e rischiando qualcosa al 31′ sulla trattenuta in area di Zanotti che non viene però giudicata fallosa dall’arbitro Minakovic. Si va all’intervallo sull’1-0 per gli Azzurrini.

Nella ripresa la banda del CT Nunziata si concentra prevalentemente sulla fase difensiva e deve soffrire per tenere il vantaggio, con la Slovacchia che fa tremare l’Italia in un paio di occasioni prima dell’infortunio al ginocchio di Baldanzi, costretto a lasciare il campo al 64′.

La Nazionale sfiora il raddoppio al 65′ con Pirola, poi subisce nel finale l’assedio dei padroni di casa ed è un miracolo di Desplanches al 90′ su Rigo che salva il risultato regalando la qualificazione agli Azzurrini dopo 6 minuti di recupero. Martedì 17 giugno l’Italia affronterà la Spagna in un vero e proprio spareggio per il primo posto nel girone.