Calcio, le reazioni su Rino Gattuso CT della Nazionale: i dubbi di Donadoni e De Biasi

Non sono mancate le reazioni sulla scelta della FIGC legata al nuovo Commisario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. Esonerato Luciano Spalletti, si è optato per Rino Gattuso, campione del mondo del 2006 con la maglia azzurra, che ha cercato in questi anni di farsi strada da allenatore, mettendo sulla panchina sulle grandi doti caratteriali, abbinate chiaramente alle conoscenze tecnico/tattiche.

A pronunciarsi sono stati due allenatori di grande esperienza e con impegni con le nazionali alle spalle. A Intervenire a Radio Anch’io Sport su Radio 1 è stato in primis Roberto Donadoni, in passato allenatore dell’Italia: “Sono contento per Gattuso. Essere CT della Nazionale è una cosa importante e grande per chiunque. Rino non ha magari una grandissima esperienza in questi termini, però è una persona collaudata“, ha dichiarato Donadoni (fonte: ANSA).

Ci sono però delle perplessità: “Conosciamo il temperamento, quello che fa un po’ riflettere è come sia stato gestito l’ultimo periodo. Spalletti ancora in panchina senza la sconfitta in Norvegia? Dire così è un po’ riduttivo e brutto. Vuol dire che si è legati solo al risultato. Programmare è una cosa diversa, mi hanno lasciato perplesso le modalità e le tempistiche. Sono sorpreso per certi versi di questa scelta. L’immagine che tutti abbiamo del CT rimanda a un profilo un po’ diverso, ad esempio il nome di Ranieri calzava in un certo modo. Bisogna recuperare il terreno perduto, perché gli altri continuano a crescere e noi rimaniamo indietro. Il passato non garantisce nulla, solo il presente può regalarci un futuro migliore“.

Il pensiero di Donadoni si lega a un lavoro poco efficace sui giovani: “È un aspetto importante ma deve partire dai club. Devono dare la possibilità ai giovani di crescere. Ora si parla di Yamal, ma 3-4 anni fa non era certamente questo. Però a 17 anni si ritrova ad aver fatto più di 100 partite col Barcellona. Bisogna avere questo spirito. Poi è ovvio che non è facile trovare giocatori come Yamal, ma in Italia ce ne sono di giovani interessanti. Bisogna avere coraggio, forza e volontà di sopportare questo tipo di scelte. Tra i giovani dell’Under 21 c’è qualcuno che possa fare il salto? Penso proprio di sì. Ricordo anche ai miei tempi quando Vicini era CT dell’Under 21, poi è salito in Nazionale maggiore e tanti sono passati in Nazionale A: Vialli, Mancini, Zenga, Ferri, io e tanti altri. Questo deve tornare ad essere il leitmotiv. Se non si lavora così, diventa complicato“.

A dire la sua è stato anche Gianni De Biasi, tecnico di grande esperienza anche nel ruolo di CT sulle panchine delle nazionali di Albania e Azerbaigian: “Rino è una persona che ha carattere e determinazione. Lo ha dimostrato in campo e in panchina. Ma non è solo una questione di personalità. C’è da capire come si sposerà la sua filosofia con i giocatori a disposizione. Gattuso conosce l’ambiente, ma non è la panacea di tutto. C’è da capire con quale condizione fisica arriveranno ai prossimi due impegni, non di eccessiva difficoltà. Però sarà importante che Rino parta subito e cerchi concretezza, capendo che fare il selezionatore è tutt’ altra cosa rispetto al ruolo di allenatore. Sono due mestieri diversi: vedi i giocatori una volta ogni tanto ma devi comunque farli sentire importanti e coccolati e al tempo stesso responsabilizzandoli“.

E sul coinvolgimento di Cesare Prandelli e di Leonardo Bonucci: “La prima domanda che mi faccio è se a Rino andranno bene tutte queste persone intorno. L’importante è che non siano persone di contorno solo per infiocchettare il regalo. Tante persone possono dare una mano ma possono creare anche confusione, con troppi galli nello stesso pollaio“.