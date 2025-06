Calcio, Lautaro e Carboni salvano l’Inter e stendono l’Urawa: prima vittoria dei nerazzurri nel Mondiale per club

A un passo dal baratro. L’Inter ha rischiato grosso nel secondo impegno del Gruppo E della fase a gironi del Mondiale per club. La compagine nerazzurra ha sconfitto 2-1 in rimonta l’Urawa Red Diamonds e ottenuto la prima vittoria in questa competizione e sotto la gestione di Cristian Chivu.

Un match che era iniziato nel peggiore dei modi per la Beneamata, puniti dal giapponese Ryoma Watanabe all’11’, abile a sfruttare una disattenzione della formazione interista. Da quel momento, gli uomini allenati da Maciej Skorża hanno difeso oltranza la marcatura, con la squadra di Chivu decisamente poco lucida al Lumen Field di Seattle.

Nella ripresa sono stati i due argentini a regalare un po’ d’ossigeno a un’Inter tutt’altro che concentrata. Al 78′, Lautaro Martinez non ha dato scampo all’estremo difensore nipponico Nishikawa, trasformando in rovescia sugli sviluppi di un corner calciato da Nicolò Barella. Un gol che ha dato una scossa alla compagine meneghina, che nei minuti di recupero (90+3′) ha raddoppiato: Valentin Carboni ha raccolto un pallone da dentro l’area e gonfiato la rete con decisione.

Inter che sale quindi a quota 4 punti nel proprio raggruppamento, precedendo con una partita in più il River Plate (3 punti), il Monterrey (1 punto) e per l’appunto l’Urawa (0 punti). Vedremo cosa faranno gli argentini contro i messicani, capaci quest’ultimi di fermare i nerazzurri all’esordio sull’1-1.