Calcio, Juventus dominante contro il Wydad e agli ottavi di finale del Mondiale per club

Prosegue a vele spiegate il cammino della Juventus nel Mondiale di calcio per club. I bianconeri, reduci dalla cinquina rifilata all’Al Ain, hanno affrontato la compagine marocchina del Wydad al Lincoln Financial Field Stadium a Filadelfia (USA) e si sono imposti in maniera netta per 4-1. Un successo che proietta la squadra di Igor Tudor in vetta al Gruppo G, ipotecando il passaggio di turno agli ottavi di finale. Nella prossima sfida contro il Manchester City ci si giocherà il primato del girone.

L’allenatore bianconero punta su Di Gregorio in porta, difesa con Kalulu, Savona e Kelly, sulle fasce laterali Alberto Costa e Cambiaso, a centrocampo Thuram e McKennie e in avanti Conceiçao e Yildiz a sostegno di Kolo Muani. Nei primi minuti ci sono degli errori di rifinitura tra le fila della Vecchia Signora, ma l’opposizione in campo della squadra di Casablanca non è eccezionale.

I bianconeri passano in vantaggio alla prima occasione utile: Thuram innesca Yildiz, che sfrutta una deviazione al 6′ di Abdelmounaim Boutouil per siglare l’1-0. Il giocatore turco è scatenato e al 16′ raddoppia con un gol di pregevolissima fattura, supportato da Cambiaso. La compagine juventina molla un po’ la presa e subisce la rete del sudafricano Thembinkosi Lorch al 25′. L’intensità nella prima frazione di gioco cala e i nordafricani guadagnano fiducia e campo. La Juve si fa vedere negli ultimi minuti del parziale, ma senza creare grossi grattacapi alla retroguardia avversaria.

Nella ripresa gli uomini di Tudor giocano in maniera più convinta e al 69′ arriva il tris, ovvero la doppietta personale di Yildiz, assistito da Kolo Muani. Un gol che mette ancor più in discesa per la Vecchia Signora, che in pieno recupero porta a quattro i gol grazie al rigore realizzato da Dusan Vlahovic al 90+4′, entrato al 72′ al posto del citato Kolo Muani.