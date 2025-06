Calcio, Jurgen Klopp non usa giri di parole sul Mondiale per club: “Follia assoluta, peggior idea mai sperimentata”

Stiamo entrando nella fase a eliminazione diretta del Mondiale per club di calcio, un nuovo format che sta riscuotendo consensi e dissensi. Tra chi ritiene questa innovazione nel format molto negativa c’è Jurgen Klopp, in passato tecnico apprezzato del Liverpool e del Borussia Dortmund e oggi Head of Global Soccer della galassia Red Bull.

“È una follia assoluta, la peggiore idea mai sperimentata nel calcio“, così si è espresso in un’intervista concessa al quotidiano tedesco ‘Die Welt’. Una competizione, iniziata quest’anno che avrà scadenza quadriennale (per il 2029 si è già candidato il Brasile), poco convincente a detta di Klopp.

“Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L’anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l’anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi?“, ha dichiarato.

E poi c’è un timore: “Potrebbero esserci per via di quest’impegno ulteriore nel calendario un’ondata di infortuni mai vista. Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l’anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. È disumano“.