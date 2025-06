Calcio, Inghilterra e Germania si sfideranno nella finale degli Europei U21

Inghilterra e Germania si affronteranno nella finale degli Europei Under 21 di calcio, che andrà in scena sabato 28 giugno (ore 21.00) a Bratislava (Slovacchia). Gli inglesi proveranno a confermarsi sul trono continentale dopo il trionfo firmato due anni fa e andranno a caccia del quarto sigillo della storia, mentre i tedeschi proveranno a imporsi dopo il trionfo del 2021 e inseguiranno la quarta apoteosi. Chiunque vincerà si porterà a -1 da Spagna e Italia che guidano l’albo d’oro.

L’Inghilterra, già giustiziera dell’ambiziosa Spagna, ha battuto per 2-1 l’Olanda, capace di eliminare il Portogallo di misura: Elliot ha aperto le marcature al 63′, Ohio ha pareggiato nove minuti più tardi e poi è stata la doppietta di Elliot all’86mo minuto a chiudere i conti. La Germania, che aveva battuto l’Italia ai quarti in maniera discutibile, ha travolto la Francia per 3-0: Weiper all’ottavo minuto, Woltemade al 14′ e Gruda nel recupero.