Calcio, il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21: “Prima partita fondamentale. Mi dispiace per Spalletti”

Giornata di vigilia per l’Italia in vista del match d’esordio contro la Romania nella fase a gironi dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025, in programma domani sera dalle ore 21.00 a Trnava. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A, in cui figurano anche la Spagna e la Slovacchia padrona di casa, con le prime due classificate che avanzeranno ai quarti di finale.

“Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale. L’esonero di Spalletti? Mi dispiace molto per lui, che è una persona vera, con dei valori umani importanti e con cui in questi due anni ho avuto un ottimo rapporto, di rispetto e fiducia. Per questo lo ringrazio. C’era grande sinergia tra la Nazionale A, l’Under 21 e le altre Nazionali giovanili“, dichiara il CT Carmine Nunziata in conferenza stampa.

“Per quanto riguarda la condizione fisica io sono stato più fortunato di Spalletti, visto che ho avuto dodici giorni con i ragazzi e abbiamo potuto fare lavoro differenziato per chi ha giocato di più e per chi andava invece rimesso in condizione. In Nazionale A si sono ritrovati solo tre giorni prima di giocare e quindi è stato un po’ diverso. Anche se penso che alla fine, più che l’aspetto fisico, la differenza la faccia la testa, le motivazioni che un giocatore ha nel vestire la maglia della Nazionale“, spiega la guida tecnica dell’Under 21.

Sulla pesante assenza per infortunio di Francesco Pio Esposito: “Per noi era un giocatore diverso da tutti quelli che abbiamo in rosa, un attaccante centrale che ci faceva da punto di riferimento. Dovremo adeguarci alla sua assenza e fare altre cose con altri giocatori, questo sarà un mio compito. Mi piace però parlare più dei ragazzi presenti che di quelli che non ci sono. Fazzini? Ha un piccolo problemino, vedremo dopo la rifinitura se per domani ce la farà“.

“Qui incontreremo tanti calciatori che già giocano in Champions League e che hanno diversi campionati alle spalle, mentre molti dei nostri hanno trovato poco spazio nelle loro squadre. Giocare vuol dire crescere, fare esperienza e in tornei come questo fa la differenza“, il commento di Nunziata a proposito del livello dei giocatori presenti in questa manifestazione.

Sui punti di forza degli avversari che affronteranno domani sera gli Azzurrini: “La Romania è un’ottima squadra, ha vinto il girone e giocato amichevoli con avversarie importanti ottenendo buoni risultati. È una squadra fisica, con giocatori di qualità, compatta e molto brava nelle ripartenze. Sicuramente sarà una partita difficile per noi, dovremo stare attenti“.