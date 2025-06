Calcio, Germania sconfitta dal Portogallo a Monaco di Baviera: lusitani in finale di Nations League

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera la prima semifinale di Nations League 2025 è stata vinta dal Portogallo. I lusitani si sono imposti in rimonta 2-1 contro la Germania, che ha dovuto subire un ko interno molto doloroso. Tedeschi in vantaggio al 48′ con Florian Wirtz, ma poi le reti di Francisco Conceicao al 63′ e dell’inossidabile Cristiano Ronaldo al 68′ hanno regalato ai portoghesi il successo. Domani, alle ore 20.45, si terrà la sfida tra Spagna e Francia che deciderà il nome della seconda finalista.

Partita che è iniziata con un po’ di ritardo per via di una grandinata su Monaco che ha costretto il direttore di gara e i suoi collaboratori ad aspettare. Nagelsamann punta sul 3-4-2-1: Ter Stegen; Tah, Koch, Anton; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Mittelstadt; Wirtz, Sané; Woltemade. Martinez opta per un 4-2-3-1: Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bernardo Silva; Trincao, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Nei primi 20′ grande equilibrio.

Sono i tedeschi i primi ad andare vicini al gol: Pavlovic viene forse steso in area, Woltemade arriva sul pallone, ma Diogo Costa è miracoloso nel deviargli il destro in angolo. 2′ dopo ancora i teutonici vicini alla marcatura: Sané appoggia al limite per Goretzka, la cui rasoiata viene deviata in angolo dal portiere portoghese con un gran riflesso. Al 33′ grande occasione del Portogallo: Pedro Neto viene lanciato in campo aperto, entra in area, prova a portarsi la palla sul destro, ma al momento di calciare viene stoppato da Koch. E’ questa l’ultima emozione della prima frazione di gioco.

Nella ripresa la Germania trova il gol dopo 3′: Wirtz appoggia al limite per Kimmich, che con una meravigliosa scodellata gliela restituisce: colpo di testa vincente alle spalle di Diogo Costa e 1-0. Il Portogallo eleva i giri del motore e perviene al pari al 63′: Conceicao salta secco Gosens, avanza fin quasi al limite e con uno strepitoso sinistro a giro non lascia scampo a Ter Stegen. I lusitani cambiano l’inerzia della partita e Cristiano Ronaldo veste i panni del leader: inserimento eccezionale di Nuno Mendes e assist per CR7 che a porta vuota non può sbagliare. La partita si fa molto aperta e le occasioni si presentano da una parte e dell’altra. All’83’ palo della Germania: Adeyemi scarica il sinistro dal limite dell’area e la palla colpisce il montante. All’89’ Ter Stegen riesce a salvare la sua porta sulle conclusioni ravvicinate di Diogo Jota e Conceicao. 5′ di recupero e ancora il portiere tedesco a immolarsi per la causa su Jota, mentre la compagine di casa non costruisce nulla. Fischio finale sul 2-1.