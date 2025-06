Calcio, Francia vittoriosa in rimonta contro la Danimarca e in semifinale agli Europei U21 2025

Non sono mancate di certo le emozioni alla Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia), teatro del quarto di finale degli Europei U21 di calcio tra Francia e Danimarca. Si sono imposti i francesi in rimonta 3-2, in un confronto che sembrava mettersi nel migliore dei modi per i danesi, che hanno peccato nella gestione degli ultimi minuti, non essendo in grado di mantenere il vantaggio maturato in due circostanze. In semifinale, la formazione transalpine affronterà la vincente della sfida tra Italia e Germania (ore 21.00).

La squadra allenata da Steffen Hojer, infatti, è passata in vantaggio al 18′ grazie a una realizzazione di Clement Bischoff, centrocampista del Brondby, che ha saputo sfruttare le incertezze della retroguardia francese per realizzare. I Galletti sono pervenuti al pareggio negli ultimi scampoli del primo tempo grazie alla marcatura di Djaoui Cisse al 44′, che ha saputo sfruttare abilmente la rifinitura di Castello Lukeba.

Nella ripresa si assiste a una sorta di deja-vu. Danimarca, infatti, nuovamente avanti al 49′: Oliver Sorensen, imbeccato Bischoff, si fa trovare pronto all’appuntamento e realizza il 2-1. La Francia gonfia la rete al 70′, ma la marcatura viene annullata per posizione di fuorigioco del giocatore del Tottenham, Mathys Tel.

Girandola di cambi e alla fine la compagine transalpina trova il modo per far breccia nella difesa danese. All’84’ Quentin Merlin sigla il 2-2 e un minuto dopo Danimarca in bambola e gol proprio di Tel, che regala la qualificazione alla formazione allenata da Gerald Baticle.