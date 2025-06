Calcio femminile, poker delle azzurre contro il Galles in Nations League! C’è la permanenza in Lega A

Serviva una vittoria alla Nazionale italiana di calcio femminile e questa è arrivata nell’ultimo turno della fase a gironi di Nations League. Nel Gruppo 4 della Lega A, le azzurre affrontavano al Swansea Stadium il Galles e l’obiettivo è stato centrato in maniera convincente. La formazione allenata da Andrea Soncin si è imposta per 4-1, chiudendo nei fatti la partita già nella prima frazione e gestendola nella ripresa.

A sbloccare il risultato dopo 9′ è stata Elena Linari. Al 21′ Cristiana Girelli ha gonfiato la rete e sul finire del primo tempo sono arrivate le altre due realizzazioni: Sofia Cantore al 41′ e sempre una scatenata Girelli al 45+5′. Girandola di cambi nella seconda frazione e gol della bandiera delle gallesi siglato da Jessica Fishlock all’81’. Italiane, dunque, seconde con 10 punti, alle spalle della Svezia (prima con 12 punti), e con la permanenza in Lega A archiviata.

PRIMO TEMPO – Soncin punta sulla solita difesa a tre con Soffia, Linari e Salvai, mentre davanti c’è Girelli sostenuta da Oliviero e Cantore. 4-3-3 di copertura del Galles. Le azzurre iniziano molto bene e al 9′ sono già in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, Linari è abilissima a farsi largo e a trovare la marcatura con un tiro molto potente sotto la traversa. Qualche errore in rifinitura c’è tra le fila della Nazionale ma, a differenza della partita di Parma contro le svedesi, c’è più pragmatismo. Al 20′ è Girelli a farsi trovare pronta: cross stupendo di Giugliano per l’attaccante della Juventus che si conferma micidiale in area. Sul finire del primo tempo, Girelli veste i panni di donna-assist in favore di Cantore che pone il terzo sigillo. Nel recupero, sempre la scatenata giocatrice della Juve a scrivere il proprio nome sul tabellino.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente. L’Italia tira un po’ i remi in barca, avendo già messo in ghiaccio il confronto. Soncin decide di lasciar spazio ad altre calciatrici: entrano Giacinti, Bergamaschi, Cambiaghi e Durante per Cantore, Soffia, Girelli e Giuliani, senza dimenticare anche l’ingresso di Piga per Lenzini. Squadra praticamente rivoluzionata per dare minuti a chi ha giocato e meno e sul finire del confronto c’è il gol delle padrone di casa con Fishlock. 4-1, dunque, al fischio finale.