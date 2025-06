Calcio femminile, l’Italia U19 vince il primo match agli Europei e si qualifica ai Mondiali U20 2026

L’Italia Under 19 di calcio femminile vince il primo match agli Europei e si qualifica ai Mondiali Under 20 2026: le azzurrine battono di misura la Svezia, sconfitta per 1-0 nella seconda giornata del Gruppo A della rassegna continentale di categoria e sono ormai irraggiungibili per le nordiche.

L’Italia, infatti, sale a quota 4 punti in classifica, dato che le azzurrine avevano pareggiato per 1-1 all’esordio contro le padrone di casa della Polonia, mentre la Svezia, battuta nel primo turno dalla Francia per 0-3, resta ferma in coda alla classifica a quota 0.

Dato che per i Mondiali U20 2026 sono riservati all’Europa 5 posti più quello del Paese ospitante, che sarà ancora la Polonia, le azzurrine, avendo la certezza di arrivare, nella peggiore delle ipotesi, al terzo posto nel raggruppamento, staccano il pass per la rassegna iridata del prossimo anno.