Calcio femminile, le 23 convocate dell’Italia per gli Europei 2025: Soncin dà fiducia a Piemonte ed esclude Giacinti

Le scelte sono state fatte. Andrea Soncin ha preso le sue decisioni per stilare l’elenco delle 23 convocate ai prossimi Europei di calcio femminile. La Nazionale italiana si presenta alla rassegna continentale, prevista dal 2 al 27 luglio in Svizzera, con ambizioni. Dopo aver ottenuto la qualificazione direttamente alla fase finale, in un gruppo che comprendeva formazioni complicate come Olanda, Norvegia e Finlandia, le azzurre hanno fatto vedere ottime cose anche in Nations League.

In particolare, la vittoria esterna contro la Danimarca e le prestazioni contro la Svezia hanno dato alle ragazze allenate da Soncin ulteriori consapevolezze di potersela giocare con le altre. Pertanto delle 34 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Coverciano, il CT ha escluso Maria Luisa Filangeri, Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi. Il taglio di Giacinti, attaccante della Roma, non sarà stata una scelta semplice per il tecnico italiano.

Inoltre, Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli saranno aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione. Il regolamento consente di effettuare dei cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione, in caso di infortuni o malattia.

In avanti dunque si è puntato su Martina Piemonte della Lazio, oltre che su Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus) e Cristian Girelli (Juventus). Componenti fondamentali della squadra in mezzo al campo saranno Manuela Giugliano (Roma) in cabina di regia, supporta da Arianna Caruso (Bayern Monaco) e da Emma Severini (Fiorentina). In difesa, davanti a Laura Giuliani (Milan), Elena Linari (Roma), Lucia Di Guglielmo (Roma), Cecilia Salvai (Juventus) e Martina Lenzini (Juventus) saranno i punti di riferimento.

La squadra italiana è stata inserita nel Gruppo B con la Spagna (campione del mondo), il Belgio e il Portogallo. L’obiettivo minimo è il raggiungimento dei quarti di finale, riservato alle prime di ogni gruppo. L’esordio sarà contro le belghe giovedì 3 luglio a Sion (ore 18, Rai 2). Dopo l’appuntamento con le Fiamme Rosse, che eliminarono l’Italia dall’ultima edizione della rassegna continentale, ci saranno le portoghesi lunedì 7 luglio a Ginevra (ore 21, Rai 2) e le spagnole venerdì 11 luglio a Berna (ore 21, Rai 2).

CONVOCATE ITALIA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Portieri: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 Laura Giuliani (Milan);

Difensori: 17 Lisa Boattin (Juventus), 3 Lucia Di Guglielmo (Roma), 19 Martina Lenzini (Juventus), 5 Elena Linari (Roma), 2 Elisabetta Oliviero (Lazio), 13 Julie Piga (Milan), 23 Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: 18 Arianna Caruso (Bayern Monaco), 6 Manuela Giugliano (Roma), 16 Eleonora Goldoni (Lazio), 20 Giada Greggi (Roma), 4 Eva Schatzer (Juventus), 15 Annamaria Serturini (Inter), 8 Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: 14 Chiara Beccari (Juventus), 11 Barbara Bonansea (Juventus), 21 Michela Cambiaghi (Inter), 7 Sofia Cantore (Juventus), 10 Cristiana Girelli (Juventus), 9 Martina Piemonte (Lazio).

* Aggregate al gruppo: 27 Astrid Gilardi (Como), 25 Valentina Bergamaschi (Juventus), 26 Martina Rosucci (Juventus), 24 Aurora Galli (Everton)