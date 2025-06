Calcio femminile: la stagione sarà anticipata dalla Serie A Women’s Cup. Le date

Ancora poco meno di una settimana e prenderà forma una competizione inedita per il calcio femminile italiano. Il prossimo 4 luglio, precisamente alle ore 15:00, si svolgerà infatti il sorteggio per la Serie A Women’s Cup 2025-2026, trofeo in modalità “concentrata” che comincerà prima dell’avvio del Campionato.

A prendere parte alla rassegna saranno tutte le dodici squadre della Serie A, le quali saranno suddivise in tre mini gironi da quattro. I primi team che si posizioneranno al comando accederanno alla Final Four insieme alla migliore seconda del lotto. Da lì si decreterà la vincitrice.

Stando a quanto scritto sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Serie A Women’s Cup partirà il 24 agosto, per poi proseguire il 7 ed il 14 settembre.

Il sorteggio si baserà sulla classifica dello scorso anno, a cui si aggiungeranno anche le tre neopromosse Ternana Women, Parma e Genoa. Di seguito la graduatoria stilata:

SERIE A WOMEN’S CUP – LA GRADUATORIA

1 JUVENTUS

2 INTER

3 ROMA

4 FIORENTINA

5 MILAN

6 LAZIO

7 COMO WOMEN

8 SASSUOLO

9 NAPOLI WOMEN

10 TERNANA WOMEN

11 PARMA

12 GENOA