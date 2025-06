Calcio femminile, Italia vuole la permanenza in Lega A di Nations League: obiettivo vittoria in Galles

Domani (ore 19.30) la Nazionale italiana di calcio femminile giocherà in Galles la sua ultima partita della fase a gironi di Nations League. Sfumato il sogno del primato del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, il target delle azzurre è quello della permanenza nella categoria, replicando in questo modo quanto fatto nella scorsa edizione. In altre parole, si vuol evitare il passaggio molto scomodo e spiacevole dei playout (in programma a fine ottobre).

Le ragazze allenate da Andrea Soncin ripartiranno comunque dalla partita all’Ennio Tardini di Parma, dove le nostre portacolori hanno messo alla frusta la Svezia e avrebbero meritato la vittoria, per le tante occasioni da gol create. Servirà concretezza al Swansea Stadium, contro una formazione matematicamente già retrocessa in Lega B, visto il ko contro la Danimarca nell’ultimo turno del raggruppamento.

La Nazionale vorrà quindi esprimere la stessa mole di gioco, aspettandosi quelle reti che nella trasferta proprio contro la Danimarca (0-3) hanno certificato le qualità della compagine nostrana. Soncin dovrà fare i conti con la condizione atletica e quali scorie possa aver lasciato la sfida contro le svedesi.

“La partita del ‘Tardini’ ci ha lasciato la consapevolezza di essere una grande squadra, anche se in queste ore il rammarico di non averla portata a casa ci è un po’ rimbombato nella testa. Dopo il fischio finale il mister ci ha detto che dobbiamo essere orgogliose di noi stesse e di quanto fatto durante tutto il cammino in Nations League. Martedì giocheremo senza alcun timore: il Galles è una squadra alla nostra portata e se continuiamo così sono certa che ci toglieremo grandi soddisfazioni“, ha dichiarato Elisabetta Oliviero (fonte: FIGC).

Le azzurre cercheranno di imporsi come fatto all’andata per assicurarsi il secondo posto del girone e concludere nel migliore dei modi l’avventura.