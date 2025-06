Calcio femminile, il punto sulle qualificazioni mondiali 2015

Le qualificazioni ai Mondiali 2015 in Canada hanno visto disputarsi le prime partite del 2014: quattro i gruppi scesi in campo la scorsa settimana, con alcuni importanti risultati che determinano le prime gerarchie nei vari gironi.

La Spagna domina in testa con tre punti di vantaggio sull’Italia: perentorio il 12-0 al fanalino di coda della Macedonia. L’Italia però non molla con il 6-1 contro la Repubblica ceca a Novara. Decisivo ai fini della prima posizione sarà lo scontro diretto del prossimo 6 aprile in Italia, con le azzurre desiderose di riscattare il ko in terra iberica dell’andata.

Squadre G P.ti Spagna 5 15 Italia 4 9 Repubblica Ceca 4 4 Romania 4 4 Estonia 3 3 ERJM 4 0

La Svizzera resta saldamente in testa dopo il 5-0 esterno contro Israele e mette una seria ipoteca sulla qualificazione, mentre la Serbia trova il primo successo contro Malta con un netto 3-0.

Squadre G P.ti Svizzera 4 12 Israele 3 6 Danimarca 3 4 Serbia 5 4 Islanda 2 3 Malta 3 0

La Norvegia in goleada contro la Grecia per 5-0, alle sue spalle il Belgio è secondo dopo il pareggio per 1-1 contro l’Olanda. Goleada anche per il Portogallo asfalta 7-1 l’Albania. Con una gara in meno, le norvegesi possono allungare e chiudere i conti in chiave qualificazione.

Squadre G P.ti Norvegia 4 12 Belgio 5 10 Olanda 5 10 Portogallo 4 6 Albania 5 3 Grecia 5 0

Secondo successo per l’ Ucraina contro la Turchia, sconfitta di misura ad Adan, ma in alta classifica l’Inghilerra sembra già certa della qualificazione.

Squadre G P.ti Inghilterra 4 12 Ucraina 2 6 Galles 3 6 Bielorussia 3 3 Turchia 4 3 Montenegro 4 0

Le sette vincitrici dei gironi infatti si qualificano direttamente, mentre le quattro seconde con il miglior risultato ottenuto contro prime, terze, quarte, quinte classificate partecipano agli spareggi per l’ultimo posto disponibile in Canada. All’Europa sono stati attribuiti otto posti per la fase finale a 24 squadre.

