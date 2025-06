Calcio femminile, Andrea Soncin: “Grandissima prestazione delle ragazze, approccio corretto”

Si è concluso con una vittoria rotonda il percorso della Nazionale italiana di calcio femminile nell’edizione 2025 della Nations League. Tramontato il sogno delle Finals, il cui è pass è stato conquistato dalla Svezia, le azzurre andavano in cerca dei tre punti per assicurarsi il secondo posto nel Gruppo 4 della Lega A e quindi guadagnarsi la permanenza.

Un 4-1 per le azzurre contro il Galles questa sera, con Cristiana Girelli grande protagonista di una doppietta. Attraverso i canali ufficiali della FIGC, Soncin ha fatto il bilancio della situazione, sottolineando la bontà della prova sciorinata al Swansea Stadium.

“Grandissima prestazione delle ragazze, hanno approcciato benissimo la partita come volevamo. Aggressive in avanti mantenendo il possesso del gioco, sono veramente orgoglioso di quello che stanno facendo vedere tutte loro. Ha giocato qualcuna che non aveva giocato in precedenza, altre sono entrate dopo essere state a lungo fuori, e quindi sono veramente contento di come sta crescendo questa squadra, questo gruppo, dei valori che stanno emergendo“, ha dichiarato il CT.

Soncin ha poi anche aggiunto: “Siamo felici del risultato ottenuto perché il secondo posto non era scontato in un girone così difficile come era il nostro“.