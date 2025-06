Calcio, emergenza difesa per l’Italia verso la trasferta in Norvegia. Gabbia infortunato, al suo posto Rugani

La Nazionale italiana di calcio si presenterà venerdì sera a Oslo per lo scontro diretto con la Norvegia al debutto nel girone di qualificazione per i Mondiali 2026 in una situazione di assoluta emergenza nel reparto di difesa. Tra infortuni e autoesclusioni gli Azzurri dovranno fare i conti con una retroguardia abbastanza rimaneggiata, chiamata a contenere il più possibile il fenomenale centravanti avversario Erling Haaland.

Dopo la clamorosa rinuncia di Francesco Acerbi (che ha deciso di non rispondere alla convocazione) si è aggiunta infatti nelle ultime ore una nuova assenza dopo gli infortuni di Calafiori, Buongiorno, Scalvini e Leoni. Stiamo parlando del milanista Matteo Gabbia, che non potrà partecipare alla trasferta scandinava per un problema al polpaccio destro rimediato nell’allenamento di ieri pomeriggio.

Alla luce dell’ennesima defezione, il CT Luciano Spalletti ha chiamato in extremis Daniele Rugani per sostituire il centrale del Milan. Il trentenne toscano non veniva convocato in Nazionale dal 2018 ed è reduce da una difficile stagione in prestito all’Ajax, in attesa di fare rientro a Torino con la maglia della Juventus forse già in occasione dell’imminente Mondiale per club.

Da capire a questo punto chi verrà schierato dal Commissario Tecnico azzurro in difesa per il cruciale big match di Oslo, con favoriti sulla carta Di Lorenzo, Bastoni e Gatti. Quest’ultimo però resta in dubbio perché ancora non al top dopo la frattura al perone di fine marzo ed i pochi scampoli di partita in cui è sceso in campo nelle ultime giornate di Serie A.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Rugani (Ajax), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).