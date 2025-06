Calcio, Di Lorenzo suona la carica: “Haaland? Noi abbiamo il portiere più forte del mondo”

Inutile girarci intorno. Per la Nazionale italiana non sarà una sfida come le altre quella contro la Norvegia, pianificata alle 20:45 di venerdì 6 giugno e valida come confronto inaugurale per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri infatti dovranno scendere in campo con una forma mentis precisa, consapevoli di non poter sbagliare davvero più nulla dopo aver mancato clamorosamente la rassegna iridata per due edizioni consecutive.

Un debutto tutt’altro che semplice per gli uomini di Luciano Spalletti che, per l’occasione, dovranno fare i conti con un reparto offensivo di prim’ordine, complice la presenza dello spauracchio Erling Haaland e di Alexander Sørloth. Due giocatori di status che cercheranno di imporsi anche dal punto di vista psicologico.

Non è di questo avviso però Giovanni di Lorenzo, difensore della compagine tricolore che, nella giornata odierna, ha cercato di suonare la carica facendo perno sulle stelle presenti nella sua squadra, una su tutte Gianluigi Donnarumma, fresco vincitore della Champions con il PSG: “La Norvegia ha grandi attaccanti come Haaland e Sorloth ma noi siamo fortunati ad avere Donnarumma, il portiere più forte al mondo – ha detto Di Lorenzo – Vogliamo tutti andare al Mondiale e sappiamo quanto sia già importante la trasferta di Oslo di venerdì; molto passa da lì“.

Il giocatore azzurro ha quindi chiosato: “Pensare che un bambino di 10 anni non ha ancora mai visto l’Italia a questa competizione aumenta la responsabilità e la voglia di esserci. Guai a fallire la qualificazione per tre volte di fila”.