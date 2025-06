Calcio, Demetrio Albertini: “E’ il momento di avere coraggio e di non avere la paura di non andare ai Mondiali”

Una situazione veramente difficile per la Nazionale italiana di calcio. Dopo la sconfitta nella prima uscita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, l’annuncio quest’oggi dell’addio del CT Luciano Spalletti, dopo la partita di domani contro la Moldova. Un contesto sicuramente problematico, ma la decisione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stata ferma.

A pronunciarsi in merito è stato l’ex calciatore, Demetrio Albertini, che in passato è stato coinvolto per diventare massimi dirigente della Federazione. “È il momento di avere coraggio e di non avere la paura di non andare ai Mondiali. Oggettivamente, pur trovando tutte le criticità del caso, l’Italia ha tutti i mezzi per andarci“, spiega all’ANSA l’ex campione di Milan, Atletico Madrid, Lazio e Barcellona che ha poi ricoperto anche ruoli apicali in FIGC.

Sull’esonero di Spalletti: “Non ho notizie e rischierei di essere superficiale. Posso solo dire che oggettivamente l’ho visto emozionato e provato. Abbiamo sempre avuto difficoltà in questi periodi dell’anno, così come a settembre. Le sconfitte vanno e vengono. Non è la situazione per cui deprimersi. Spero che i giocatori non si facciano sovrastare dalla paura di non raggiungere l’obiettivo“.

“Certo, la paura serpeggia soprattutto dopo due volte che l’Italia è rimasta fuori dai Mondiali. È assurdo che uno come Donnarumma sia fuori. In questi momento il gruppo vale più del singolo. Oggi ci vuole solo coraggio“, ha aggiunto Albertini.

“In questo momento non è che non abbiamo buoni giocatori ma ne abbiamo pochi. Se si fanno male due giocatori, non è facile sostituirli mentre le altre nazionali non sono in queste condizioni. Hanno giocatori di talento ma ci sono giovani che hanno fatto un percorso di costruzione di maturità. Per questo noi dobbiamo costruire un percorso diverso. La nazionale è la sintesi di quello che è il movimento, non è una squadra a sé stante“, ha concluso Albertini.