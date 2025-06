Calcio, confronto tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo la figuraccia in Norvegia: testa alla Moldova e poi?

Un’altra brutta pagina per il calcio italiano. Ieri sera, a Oslo, la Nazionale di calcio è stata nettamente sconfitta dalla Norvegia (3-0) nel suo primo impegno della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Un ko pesantissimo che rischia di compromettere il percorso degli azzurri verso l’accesso diretto alla fase della rassegna iridata.

Al di là delle assenze di diversi giocatori titolari, a colpire in negativo è stato l’atteggiamento. L’aver subìto tre gol solo nel primo tempo, da una formazione pur in forma come quella scandinava, ha posto l’accento sulle grandi difficoltà della formazione tricolore.

A questo proposito, come riportato dall’ANSA, è previsto quest’oggi a Coverciano un confronto tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il CT Spalletti, per riordinare le idee in vista dello scontro a Reggio Emilia contro la Moldova, in programma lunedì 9 giugno.

Ci sono però anche degli interrogativi sul futuro in panchina del tecnico toscano, che ieri nell’immediatezza del ko contro i norvegesi, aveva lasciato presagire che con Gravina i temi avrebbero potuto essere diversi e non solo focalizzati sul prossimo impegno nelle qualificazioni. Vedremo se ci saranno degli sviluppi sulla guida della Nazionale, anche se i problemi del calcio italiano vanno oltre le eventuali responsabilità dell’allenatore.