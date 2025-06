Calcio, Carmine Nunziata: “L’arbitro ha rovinato la partita, i tedeschi non hanno visto palla”

Una sconfitta bruciante. La Nazionale italiana U21 di calcio è stata sconfitta ieri nei quarti di finale degli Europei di categoria dalla Germania. 3-2 lo score alla MOL Aréna di Dunajská Streda (Slovacchia) al termine dei tempi supplementari, dopo che nei 90′ la partita si era chiusa sul 2-2.

Un match giocato molto bene dagli azzurrini, ma condizionato dall’arbitraggio del sig. Manfredas Lukjančukas. Una distribuzione delle ammonizioni assolutamente squilibrata che ha alimentato il nervosismo sul rettangolo verde, con l’Italia ridotta in nove negli ultimi scampoli dei tempi regolamentari, viste le espulsioni di Wilfried Gnonto e di Mattia Zanotti all’81’ e al 90′. Sul primo provvedimento poco da dire, essendo frutto di una chiara ingenuità dell’attaccante italiano, mentre sul secondo si deve parlare di una decisione priva di logica e raziocinio.

E così l’avventura si è chiusa e nelle parole del CT Carmine Nunziata orgoglio e rabbia: “Io devo solo ringraziare i miei ragazzi. Hanno dato spettacolo per 120′, dimostrando di saper giocare a calcio, perdendo con due uomini in meno a soli 3′ dalla fine dei supplementari. Perdere dopo una prestazione del genere fa male“, ha dichiarato l’allenatore italiano.

E poi l’affondo: “L’arbitro ha rovinato la partita. Adesso sarà anche inutile parlarne, ma tutti ci davano per sfavoriti contro la Germania, eppure la palla i tedeschi l’hanno vista poco. Non fosse stato per l’arbitro…“. Da dire che anche le sostituzioni di Nunziata hanno fatto discutere. Si pensi alla decisione di far uscire in una fase delicata della partita chi era stato il migliore in campo in quel momento, ovvero Luca Koleosho, autore del gol del vantaggio azzurro, dando fiducia invece a Gnonto, gravato da un’ammonizione come il giocatore del Burnley.