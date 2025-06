Champions League, Borussia-Napoli 2-0: le pagelle degli azzurri

Higuain spreca, il Borussia no: si spengono a Dortmund con molta probabilità le chance di qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions League. La sconfitta per 3-1, obbliga gli uomini di Benitez a sconfiggere con tre reti di scarto l’Arsenal al San Paolo nell’ultima giornata: un’impresa, che di questi tempi non convince nemmeno il più ottimista dei tifosi napoletani.

Ecco le pagelle della disfatta tedesca:

Reina 8: il migliore del Napoli, evita una goleada ed è assolutamente incolpevole sui gol.

Maggio 6: capitano vista l’assenza di Hamsik, paga la serataccia dei compagni di reparto ma appare in ripresa rispetto alle ultime uscite.

Fernandez 5: regala il rigore che apre le danze del gol giallonere e mette in salita il discorso qualificazione.

Albiol 5,5: la trequarti del Borussia è un incubo anche per l’ex difensore del Real. E se va in crisi lui, lì dietro son dolori…

Armero 5: in altre squadre partite del genere le vedrebbe al massimo dalla panchina, questa sera almeno ci ha messo impegno e dedizione, ma la qualità è ben altra cosa e si vede con la palla persa che porta al terzo gol tedesco…

Behrami 6: lotta come al solito, recupera la palla che porta all’azione del gol di Insigne.

Dzemaili 5,5: ci mette il massimo impegno ma va spesso in affanno contro Mkhitaryan e soci. Dal 62′ Inler 6: prova a dare la scossa e si mette in evidenza con una conclusione da fuori area parata con difficoltà da Weidenfeller

Callejon 5: un palo nel primo tempo, un assist nella ripresa sciupato malamente da Higuain. Non riesce però minimamente ad impensierire Durm. Dal 66′ Insigne 7: secondo gol in stagione, sempre ai tedeschi e doppietta sfiorata nel finale. Nettamente il migliore dei suoi, Reina a parte.

Mertens 6: ha numeri e qualità dalla sua parte, ma incide poco nella rimaneggiata retroguardia tedesca.

Pandev 5,5: non ha più nelle gambe i 90′ in Europa, quando il ritmo si alza soffre troppo. Dal 76′ Zapata sv: un quarto d’ora nel quale si mette in evidenza con un tiro al volo in area, ma paga la confusione e lo scoramento dei suoi compagni nel finale.

Higuain 4,5: un attaccante come lui palloni del genere non ne può sbagliare. C’era forse rigore su di lui, ma ha sulla coscienza la palla gol più clamorosa di tutta la partita.

Benitez 6: le prova tutte, ma ha la sfortuna di rischiare l’eliminazione anche in caso di vittoria contro l’Arsenal. E con 12 punti sarebbe veramente una beffa.

