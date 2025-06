Calcio, Ambrosino sul match contro la Spagna agli Europei U21: “Squadra forte, faremo la nostra partita”

Contro la Spagna per il primato. Dopo la vittoria contro la Slovacchia che ha messo in ghiaccio il passaggio del turno, la Nazionale italiana Under 21 di calcio è pronta ad affrontare la corazzata delle furie rosse agli Europei 2025 di calcio, ultimo incontro valido per il raggruppamento A.

La compagine iberica è reduce come gli azzurri da due vittorie consecutive. Nella sfida inaugurale i nostri avversari si sono imposti iallo scadere contro lo Slovacchia per 2-3, per poi superare di misura la Romania per 1-0 dopo novanta minuti tutt’altro che semplici. Adesso, per entrambe le squadre la sfida risulterà un test fondamentale per il prosieguo del Campionato, come conferma anche Giuseppe Ambrosino, intervenuto questa mattina ai microfoni della FIGC per presentare la disputa, in programma domani alle 21:00.

“Il mister mi ha chiesto di sacrificarmi e dare una mano ai miei compagni – ha detto l’attaccante del Frosinone, che avrà ampie chance di partire per la prima volta nell’undici iniziale– e sia io sia gli altri che sono entrati abbiamo cercato di aiutare la squadra anche in fase difensiva. Volevamo la qualificazione sin dal primo giorno, ora dovremo cercare di vincere ancora per arrivare il più lontano possibile. Questo gruppo ha grande carattere e poi ci aiutiamo sempre l’uno con l’altro, dentro e fuori dal campo. La Spagna è una squadra davvero molto forte, li andremo ad affrontare con i nostri principi di gioco e faremo la nostra partita”.

A motivare il giocatore c’è anche quella sconfitta, amarissima, patita nella finale dei Mondiali Under 20 nel 2023, dove ad alzare la Coppa fu l’Uruguay: “Dopo il Mondiale ad ogni partita penso a quella finale che abbiamo perso, c’è un senso di rivalsa dentro di me. Vorrei cercare insieme agli altri di conquistare questo trofeo per prendermi una bella rivincita”.