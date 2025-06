Calcio a 5, Napoli in finale battendo la Feldi Eboli! Catania e Genzano vanno alla bella

Le gare-2 delle semifinali scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 hanno regalato gol, spettacolo e pathos agli appassionati del futsal nostrano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

La notizia più importante arriva dalla Campania, dove il Napoli è riuscito ad espugnare per 3-4 il campo della Feldi Eboli chiudendo per 2-0 la serie. Partenopei trascinati da Guilhermao e Vavà, in grado di contenere il rientro dei padroni di casa, che con Ugherani e Selucio hanno accorciato sino al minimo distacco, senza però riuscire a pareggiare. La squadra di Colini vola, per il secondo anno consecutivo, alla finale scudetto.

E’ invece ancora da definire l’avversaria dei napoletani. La Meta Catania infatti, squadra col tricolore sul petto, ha superato per 2-0 il Genzano fra le mura amiche (doppietta di Pulvirenti tutta nel finale, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0), rimandando il discorso circa la formazione vincitrice della serie alla decisiva gara-3, che si terrà domenica. Di seguito il quadro dei playoff, in attesa di capire quale squadra si opporrà al Napoli nella finale Scudetto, che inizierà il prossimo 21 giugno.

SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) META CATANIA-SANDRO ABATE 3-2 d.t.s. (gara-1 1-2, gara-2 9-0)

2) ROMA 1927-ECOCITY GENZANO 3-4 (6-7 d.t.s., 3-2)

3) MOMAP NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 4-1 (1-0)

4) FELDI EBOLI-L84 TORINO 7-2 (4-3)

SEMIFINALI – GARA-2 (ev. gara-3 14-15/06)

X) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 2-0 (gara-1 1-2)

Y) FELDI EBOLI-MOMAP NAPOLI FUTSAL 3-4 (1-3)

FINALE (gara-1 21/06, gara-2 25/06, ev. gara-3 28/06)

VINCENTE X-MOMAP NAPOLI