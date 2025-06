Calcio a 5: Meta Catania campione d’Italia! Battuto 3-2 il Napoli, i siciliani si riconfermano

La Meta Catania bissa il titolo della Serie A di calcio 5 dell’anno scorso vincendo anche quest’anno il campionato italiano di futsal al termine di una stagione intensissima e lunghissima.

Nella gara -2 vinta in casa 3-2, dopo lo 0-2 maturato in trasferta in gara -1, gli etnei sono riusciti a spuntarla su un Napoli che le ha provate tutte ma non è riuscito a tenere testa agli uomini di Juanra.

Il primo tempo è tutto di marca catanese. Turmena è scatenato: all’11esimo griffa il vantaggio con il punto dell’1-0 e a poco più di due minuti dalla fine piazza il raddoppio, che manda i padroni di casa in vantaggio sul 2-0.

Nella ripresa la partita si incattivisce, sempre però con i catanesi in controllo del match. Botta e risposta sull’asse Podda-Borruto, per un momento 3-0 che poi diventa 3-1. Napoli riesce a rompere il blocco avversario.

Si scollina la mezz’ora. Turmena viene espulso, in un clima sempre più teso. Ultimi due minuti, Napoli trova il modo di segnare con Vavà il 3-2. Brividi finali, con i partenopei a provare il tutto per tutto: la Meta Catania però resiste, in un ultimo giro d’orologio che registra anche le espulsioni di Bocao e Guilhermao.

Finisce così: il 3-2 a favore della Meta Catania chiude la serie scudetto e la stagione 2024-2025 del futsal italiano.