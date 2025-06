Calcio a 5 femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di fine stagione verso i Mondiali

Consolidare il gruppo, ma anche “provare ad allargare la base” iniziando ad avere in mente la prima storica edizione dei Mondiali che si disputerà fra pochi mesi in Asia. La Nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a sottoporsi a un raduno ad ampi ranghi per salutare la stagione 2024-2025 e proiettarsi verso il futuro.

La CT Francesca Salvatore infatti, dal 15 al 20 giugno prossimi a Policoro (Matera), avrà a disposizione un’importante selezione di calciatrici che si divideranno in due gruppi per lavorare con lo staff tecnico. Dal 15 al 17 il primo gruppo e dal 17 al 20 il secondo. Di seguito l’elenco completo delle convocate, fra cui spiccano i nomi di Praticò, De Cao e Di Vincenzo, senza dimenticare Bovo.

Raduno 15-17 giugno



Portieri: Gioia Marcelli (TikiTaka Francavilla), Chiara Di Sauro (Pescara)

Giocatrici di movimento: Marfil Errico (Molfetta), Ilaria Ceccobelli (Roma), Jennifer Baldassarri (Foligno), Sara Conticelli (Lazio), Silvia Praticò (Falconara), Alexandra Di Vincenzo (Bitonto), Elena De Cao (Audace Verona), Alice Virdis (Cagliari), Arianna Bovo (Kick Off)*;

*in raduno fino al 20/06



Raduno 17-20 giugno

Portieri: Ana Sestari (Falconara), Anthea Polloni (Cagliari), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Elisa Narcisi (Foligno), Bruna Borges (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Pescara), Rafaela Dal’Maz (Pescara), Gaby Vanelli (Pescara), Cecilia Barca (Lazio), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medico: Pierluigi Martinelli; Fisioterapiste: Daniela Grande e Federica Nappo Quintiliano.